Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Kadro sil baştan
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Fatih Terim kolları sıvadı ve kadroyu değiştirme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 33. haftasını 'bay' geçecek olan Galatasaray, bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılılarda şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başladı.
Sarı-kırmızılılar, 'bay' geçecekleri bu hafta da yaralarını sarmaya çalışacak. Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de maç oynamayacakları haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, tüm hafta cumartesi günü evinde oynayacakları Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yapacak.
KARANTİNA SÜRELERİ DOLACAK
Sarı kırmızılı takım için en sevindirici durum ise eksik oyuncuların tekrar takıma katılacak olmaları.
Cezalarını tamamlayan Marcao, Luyindama ve DeAndre Yedlin, Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerlerini alacak.
Korona virüs testi pozitif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın da izolasyon sürelerinin dolmasının ardından sarı- kırmızılı takıma katılması ve Karagümrük mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.
Ayrıca sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu da takımla idmanlara başlayarak, hafta sonunda kadrodaki yerini alabilecek.
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