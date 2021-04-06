06 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Kadro sil baştan

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Fatih Terim kolları sıvadı ve kadroyu değiştirme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Kadro sil baştan
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

'in 33. haftasını 'bay' geçecek olan , bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen lider 'ın puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılılarda şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başladı.

Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Kadro sil baştan

Sarı-kırmızılılar, 'bay' geçecekleri bu hafta da yaralarını sarmaya çalışacak. Fotomaç'ın haberine göre; 'de maç oynamayacakları haftada 'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan teknik direktör , tüm hafta cumartesi günü evinde oynayacakları Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yapacak.

Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Kadro sil baştan

KARANTİNA SÜRELERİ DOLACAK
Sarı kırmızılı takım için en sevindirici durum ise eksik oyuncuların tekrar takıma katılacak olmaları.

Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Kadro sil baştan

Cezalarını tamamlayan Marcao, Luyindama ve DeAndre Yedlin, Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerlerini alacak.

Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Kadro sil baştan

Korona virüs testi pozitif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın da izolasyon sürelerinin dolmasının ardından sarı- kırmızılı takıma katılması ve Karagümrük mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Kadro sil baştan

Ayrıca sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu da takımla idmanlara başlayarak, hafta sonunda kadrodaki yerini alabilecek.

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