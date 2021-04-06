Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Kadro sil baştan

Sarı-kırmızılılar, 'bay' geçecekleri bu hafta da yaralarını sarmaya çalışacak. Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de maç oynamayacakları haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, tüm hafta cumartesi günü evinde oynayacakları Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yapacak.