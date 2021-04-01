Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylenen Elneny için flaş bir gelişme yaşandı!

Galatasaray'a transfer olacağı söylenen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Elneny'de, flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Alaa Nazmy, bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, Beşiktaşlı eski oyuncu Muhammed Elneny ile anılırken menajeri Alaa Nazmy'den konuyla ilgili açıklama geldi. Nazmy, "Türkiye'den şu an bize ulaşan teklif yok. Galatasaray'a gideceği yönündeki haberler doğru değil. Elneny, Arsenal'de mutlu ve yeni sözleşme imzalamaya yakınız" açıklamasında bulundu. Buna karşılık İngiliz ekibinin, Elneny ile devam etmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında...

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