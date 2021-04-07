07 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iddialı sözler! "Her durumda en büyüğüz"

Cengiz'den iddialı sözler! Her durumda en büyüğüz
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Başkanı , sarı-kırmızılıların 'da kuracağı kamp tesisi alanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim." diyen Cengiz, "Biz Galatasarayız. 100 yıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüyüz." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Başkanı , Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanında açıklamalarda bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİR TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ"

"Bir tarihe tanıklık ediyoruz. Galatasaray'ın altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi, Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazi. Biz bu araziyi Riva ve Florya anlaşması esasında geçmiş yönetimce aldık."

"6 TANE NİZAMİ ÖLÇÜLERDE SAHA KURACAĞIZ"

"30 dönüm arazimiz var. Ormanın arkasında 60 dönümlük arazi var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve deprem riski taşımakta binalar. Hepsini buraya taşıyacağız."

"FLORYA VE RİVA ANLAŞMASI HOŞUMUZA GİTMEDİ"

"Florya ve Riva anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti. Bunun banka borçlarının kapatılması için kullanılacağıydı. Galatasaray'ın mali açıdan 6 bin kalem 7 milyon TL'lik basit hacizlere soktu, icradan öte"

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Çevre ve Şehircilik Bakanı sevgili Murat Kurum'a çok çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüne müthiş destek verdi. Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir çakılı Galatasaray için 1 metre öteye götürene minnet duyarım"

"EN BÜYÜĞÜZ"

"Bir yenilgi ile üzülmeyin. Galatasaray tek yenilgiyle yıkılmaz. Biz Galatasarayız. 100 yıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüyüz."

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