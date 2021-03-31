Gelecek sezon Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi takımda düşünmeyen Galatasaray, gündemine flaş bir ismi aldı. Sarı kırmızılılar, Igor Jesus transferi için girişimlere başladı. 20 yaşındaki Brezilyalı forvet için aynı zamanda Fransa'dan Marsilya ve İngiltere'den Everton'ın da talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda ilk olarak ise forvet hattı ön plana çıkıyor. Galatasaray yönetimi, maaş yükleri nedeniyle Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ile yolları ayırmayı planlarken, bu futbolcuların yerine önemli isimlerle görüşmeler başladı. Bu aşamada Galatasaray için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.

1 YIL DAHA ANLAŞMASI VAR



Jeunesfooteaux adlı sitede yer alan habere göre; Galatasaray, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden FC Shabab Al-Ahli Dubai'de forma giyen Brezilyalı forvet Igor Jesus ile temaslara başladı. Haberin detaylarında; 20 yaşındaki golcüyü, Fransız ekibi Marsilya ve İngiliz temsilcisi Everton'ın da istediği ifade edildi. Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılının aralık ayında sona erecek olan genç forvet, bu sezon forma giydiği 22 maçta 11 gol, 11 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Futbola Brezilya Ligi ekiplerinden Coritiba altyapısında başlayan 1.80 boyundaki Igor Jesus, forvet mevkiinin yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.



Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Jesus, 2020 yılında Coritiba'dan FC Shabab Al-Ahli Dubai'ya 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. (Fotomaç)

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ