Son dakika spor haberi: Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmeyen Galatasaray yeni forvetini buldu!
Gelecek sezon Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi takımda düşünmeyen Galatasaray, gündemine flaş bir ismi aldı. Sarı kırmızılılar, Igor Jesus transferi için girişimlere başladı. 20 yaşındaki Brezilyalı forvet için aynı zamanda Fransa'dan Marsilya ve İngiltere'den Everton'ın da talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda ilk olarak ise forvet hattı ön plana çıkıyor. Galatasaray yönetimi, maaş yükleri nedeniyle Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ile yolları ayırmayı planlarken, bu futbolcuların yerine önemli isimlerle görüşmeler başladı. Bu aşamada Galatasaray için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.
1 YIL DAHA ANLAŞMASI VAR
Jeunesfooteaux adlı sitede yer alan habere göre; Galatasaray, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden FC Shabab Al-Ahli Dubai'de forma giyen Brezilyalı forvet Igor Jesus ile temaslara başladı. Haberin detaylarında; 20 yaşındaki golcüyü, Fransız ekibi Marsilya ve İngiliz temsilcisi Everton'ın da istediği ifade edildi. Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılının aralık ayında sona erecek olan genç forvet, bu sezon forma giydiği 22 maçta 11 gol, 11 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Futbola Brezilya Ligi ekiplerinden Coritiba altyapısında başlayan 1.80 boyundaki Igor Jesus, forvet mevkiinin yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.
Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Jesus, 2020 yılında Coritiba'dan FC Shabab Al-Ahli Dubai'ya 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig