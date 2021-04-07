Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi lansmanında açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe beni ikna edemez şampiyonlukları artmaz hatta 1 eksilir, bu mevcuttaki şampiyonluklarından" diyen Cengiz, "2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi lansmanında açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusu hakkında da konuştu.

İşte Cengiz'in açıklamaları:

Biz hep tarihçileri çıkardık. 6 sayfa dilekçemizi herkese sergiledik. Onların ne başvurduğunu hala bilmiyoruz. Bugüne kadar 1 tane tarihçi çıkarmadılar. Bula bula Vahdettin'i buldular. O da herkes Fenerli doğar diyor. Biz Adana'da, Antep'te Fenerli olana hayret ederdik, sen nasıl Fenerli oldun diye. Hala öyledir. Benim kardeşlerim Fenerli, Beşiktaşlı. Ben asla rahatsız olmam. Herkesin Galatasaraylı olmasını istemem. Farkımız ortaya çıkmaz.

"2 TANE TIFIL YÖNETİCİ"

2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil.

"NEREDE HIRSIZ DEMİŞİM?"

"Devamlı diyorlar ki, sen bana hırsız dedin. Ben de baktım nerede demişim. Şeçaati arz ederken sirkatin söyler. Ben size hırsız demiyorum. Kelimeyi ayırıp bölerseniz anlamı gider. İçkiliyle namaza gelmeyin deniz ya içkiliyi kaldırır, peygamberimiz diyor ki namaza gelmeyin derler. Onu kesiyor. Sinirleniyor aaa bir de. Şeçaat ne demek mertlik, yiğitlik. Bu ne demek diyor, sinirleniyor, bize hırsız dedi diyor"

"KESİP YARISINI ALIYORSUN"

"İki hırsız kaçıyormuş. Polis arkalarından bağırmış, 'Dur bilmemne çocuğu' demiş. Biri arkadaşına dönüp 'Beni tanıdı, sen kaç.' demiş. Buna mı döndü arkadaş. Hayır diyor. Ben sana demiyorum. Yav demiyorum. Demek benim bilmediğim bir şey var. Neden sinirleniyorsun? Akıl yaşta değil başta. Sırf aileyle olmaz. Bilmiyorsan google'a bakacaksın. Bak öğren. Ben bunu anlamıyorum. Eğitimi isterse Antarktika'da al, dünyanın en iyi üniversitesinde al. Bak bari, google'a al. Kesip yarısını alıyorsun, ben hırsızım diye bar bar bağırıyorsun. Bunu söylemem bile fazla. Sevgili Fenerbahçe camiasından ve Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Fakat, yönetimleri maalesef doğru gitmiyor.

ORTAK YAYIN CEVABI

"Google'a baksınlar. Ben başkanlara muhatabım. Ali Bey ile anlattık. 30 şampiyonluğumuz var dedi. Ali Bey ile oturdum, beni ikna ettiniz. Kaç istiyorlar? 27. Biz 0 aldık. Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Lan sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir şu andaki."

TERİM İÇİN SÖZLEŞME CEVABI

"Fatih Bey ile hiçbir problemimiz yok. Hocamız, teknik adam olarak çok gezdi. Müthiş mutlu."

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ