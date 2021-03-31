01 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da seçim belirsizliği! Mustafa Cengiz aday olacak mı?

Cimbom'da seçim belirsizliği! Cengiz aday olacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da Genel Kurul tarihi hala belirlenmedi. 4 aday çıktı. Başkan ’in adaylığı hala kesin değil. ( haberleri)

'da bir yanda seçim havası yaşanırken diğer yandan da belirsizlikler dikkat çekiyor. ,, ve Tuncer Hunca aday olacaklarını açıklarken genel kurulun tarihi hala belli değil. Bunun yanında Başkan 'in de aday olup olmayacağı kesin değil. Sağlık sorunları yaşamasına karşın Cengiz'in aday olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Başkan Cengiz'in önümüzdeki günlerde daha net mesajlar verebileceği öğrenildi. Şampiyonluk yarışındaki takımın konsantrasyonunun bozulmaması için de söylemlerde dikkat edildiği de gelen haberler arasında. ()

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