01 Nisan 2021, Perşembe
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Galatasaray'da seçim belirsizliği! Mustafa Cengiz aday olacak mı?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Genel Kurul tarihi hala belirlenmedi. 4 aday çıktı. Başkan Mustafa Cengiz’in adaylığı hala kesin değil. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da bir yanda seçim havası yaşanırken diğer yandan da belirsizlikler dikkat çekiyor. Burak Elmas,Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca aday olacaklarını açıklarken genel kurulun tarihi hala belli değil. Bunun yanında Başkan Mustafa Cengiz'in de aday olup olmayacağı kesin değil. Sağlık sorunları yaşamasına karşın Cengiz'in aday olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Başkan Cengiz'in önümüzdeki günlerde daha net mesajlar verebileceği öğrenildi. Şampiyonluk yarışındaki takımın konsantrasyonunun bozulmaması için de söylemlerde dikkat edildiği de gelen haberler arasında. (Takvim)
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