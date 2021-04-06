Son dakika spor haberi: Galatasaray'a corona virüsü şoku! 4 pozitif vaka...
Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada, kadın basketbol takımına yapılan Covid-19 testleri sonucunda 4 pozitif vakanın çıktığını açıkladı. Bu sayıyla birlikte sarı kırmızılı kulüpte vaka sayısı 17'ye yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 4 corona virüsü vakası daha çıktı. Sarı kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, "5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Bu rakamla birlikte sarı kırmızılı kulüpte toplam vaka sayısı 17'ye yükseldi.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır."
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