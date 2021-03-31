Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde bedava bombası! Karar Fatih Terim'in...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılı yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'in gündemine bomba gibi bir isim düştü. Ünlü menajer Brezilyalı yıldızı Cimbom'a önerdi. Transferde son sözü Terim söyleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
Ocak ayında Çin kulübü Jiangsu ile yollarını ayıran Alex Teixeira, Sarı-Kırmızılılar'a önerildi.
Takvim'in haberine göre Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.
YÜKSEK MAAŞI SIKINTI OLABİLİR
31 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek. 10 numara, sol kanat ve forvette oynayabilen Alex Teixeira'nın yüksek maaş beklentisinin sıkıntı yaratabileceği ifade ediliyor.
ARAPLAR PEŞİNDE
Ocak ayından bu yana boşta olan Teixeira'ya Arap kulüplerinin yoığun ilgisi var. Ancak Brezilyalı futbolcu, Avrupa'yı istiyor.
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