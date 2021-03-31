31 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde bedava bombası! Karar Fatih Terim'in...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılı yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'in gündemine bomba gibi bir isim düştü. Ünlü menajer Brezilyalı yıldızı Cimbom'a önerdi. Transferde son sözü Terim söyleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde bedava bombası! Karar Fatih Terim'in...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren 'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde bedava bombası! Karar Fatih Terim'in...

Ocak ayında kulübü ile yollarını ayıran , Sarı-Kırmızılılar'a önerildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde bedava bombası! Karar Fatih Terim'in...

'in haberine göre Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde bedava bombası! Karar Fatih Terim'in...

YÜKSEK MAAŞI SIKINTI OLABİLİR
31 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı verecek. , ve forvette oynayabilen 'nın yüksek maaş beklentisinin sıkıntı yaratabileceği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde bedava bombası! Karar Fatih Terim'in...

119 MAÇTA 90 GOLE KATKI YAPTI
2016 yılında 50 milyon Euro'ya 'dan 'ya transfer olan yıldız futbolcu, 'de 119 maçta 57 gol atarken, 33 de asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde bedava bombası! Karar Fatih Terim'in...

ARAPLAR PEŞİNDE
Ocak ayından bu yana boşta olan Teixeira'ya kulüplerinin yoığun ilgisi var. Ancak Brezilyalı futbolcu, 'yı istiyor.

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