05 Nisan 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da yaşanan savunma krizi son buldu. Hatayspor karşılaşmasına cezalı oyuncular sebebiyle stoperde Donk-Gedson Fernandes ikilisiyle çıkan Cimbom, Marcao ve Luyindama'nın dönüşüyle rahatladı.
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da stoper sevinci!
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak olan Galatasaray'a savunma oyuncularından iyi haber geldi. Sarı kırmızılılarda Marcao ve Luyindama'nın sarı kart cezaları sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da yaşanan savunma krizi son buldu. Hatayspor karşılaşmasına cezalı oyuncular sebebiyle stoperde Donk-Gedson Fernandes ikilisiyle çıkan Cimbom, Marcao ve Luyindama'nın dönüşüyle rahatladı.
Sarı kırmızılılarda Marcao bu sezon ligde 28 maçta, Luyindama ise 21 karşılaşmada forma giydi.
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