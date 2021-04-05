Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak olan Galatasaray'a savunma oyuncularından iyi haber geldi. Sarı kırmızılılarda Marcao ve Luyindama'nın sarı kart cezaları sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da yaşanan savunma krizi son buldu. Hatayspor karşılaşmasına cezalı oyuncular sebebiyle stoperde Donk-Gedson Fernandes ikilisiyle çıkan Cimbom, Marcao ve Luyindama'nın dönüşüyle rahatladı.



Sarı kırmızılılarda Marcao bu sezon ligde 28 maçta, Luyindama ise 21 karşılaşmada forma giydi.

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