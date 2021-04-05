05 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da stoper sevinci!

Galatasaray'da stoper sevinci!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Son dakika spor haberi: 'in 34. haftasında 'ü ağırlayacak olan 'a savunma oyuncularından iyi haber geldi. Sarı kırmızılılarda ve 'nın sarı kart cezaları sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

'da yaşanan savunma krizi son buldu. karşılaşmasına cezalı oyuncular sebebiyle stoperde - ikilisiyle çıkan , ve 'nın dönüşüyle rahatladı.

Sarı kırmızılılarda Marcao bu sezon ligde 28 maçta, Luyindama ise 21 karşılaşmada forma giydi.

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