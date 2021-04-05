05 Nisan 2021, Pazartesi

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Galatasaray'da Fatih Terim'in tercihi şaşırtmıştı! Ozornwafor'un yerine neden Gedson?

Herkesin aklında tek soru: Neden Gedson?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'la karşılaşan Galatasaray'da, Luyindama ve Marcao'nun cezası sebebiyle stoperde kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Donk'un partneri olarak Gedson'u sahaya sürmesi "Ozornwafor'un yerine neden Gedson?" sorusunu gündeme getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Luyindama ve Marcao aynı anda cezalı duruma düşünce Valentine Ozornwafor'a fırsat doğdu. 21 yaşındaki Nijeryalı stoper takıma verilen 4 günlük izinde Florya'da kampa girip ekstra çalıştı. Hatay yolculuğuna kadar herkes Ozornwafor'un ilk 11'de olmasını bekliyordu ama Gedson Fernandes sürprizi yaşandı.

Fotomaç'ın haberine göre; milli takımdan döndükten sonra Florya'da sadece bir idmana çıkan Gedson, "Stoper oynar mısın?" sorusuna "Evet" cevabını verince 11'e girdi. Ancak doğru yer tutamadı, stoperde sırıttı. Etebo'yu orta sahada kesmek istemeyen Terim'in 'ya oynatma garantisi verilmesi nedeniyle Gedson'u stoperde sahaya sürdüğü iddia edildi.

TOP KESEMEDİ

Savunma yönü çok zayıf olan Gedson, Hatay karşısında sadece 1 hava topu alabildi. 1 uzaklaştırma yapıp hiç top engelleyemedi. 4 de top kaptırdı.

İLK KEZ STOPER

Kariyeri boyunca 136 maça çıkan Gedson Fernandes, Hatay karşısında ilk kez stoper oynadı. Genelde hücumcu özellikleriyle dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, 4. kez defansif görevle sahaya çıktı ve Terim'le birlikte tepkilerin odağında yer aldı.

AKILLARDAKİ SORULAR?

-Bu sezon sadece 8 dakika oynayan Ozornwafor bu kadar kötüyse neden alındı?
-Emin Bayram'a ne oldu? Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen oyuncu neden 'a kiralandı.
- kadroda tutulamaz mıydı?
-U19'dan Metehan ile Yiğit düşünülemez miydi?

GEDSON'UN OYNADIĞI MEVKIILER (POZISYON / MAÇ)

8 NUMARA-67

10 NUMARA-24

SAĞ KANAT-17

SOL KANAT-4

SAĞ BEK-2

2. FORVET-1

ÖN LİBERO-1

Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri haberin devamı

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