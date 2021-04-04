Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri
Son dakika spor haberleri: Luyindama ve Marcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Son 2 maçından mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Gelecek sezon kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre listesini oluşturan Aslan, hedefteki isimler için harekete geçecek.
Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, deneyimli çalıştırıcının kadrosunda görmeyi çok istediği A Milli yıldız için düğmeye bastı.
KAAN AYHAN HAREKATI!
Marcao ve Luyindama'ya rotasyon sağlayabilecek bir isim için bir süredir operasyonu sürdüren Aslan, Kaan Ayhan'ın peşine düştü.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun savunma oyuncusu Kaan Ayhan ile ilgileniyor.
Milli yıldızın transferini Fatih Terim'in çok istediği ve sezon sonunda yapılacak görüşmelerde kiralama formülü üzerinde durulacağı kaydedildi.
Çizme ekibinin transferde kararını henüz vermediği belirtilirken Kaan Ayhan kararının yeni sezonda takımı çalıştırıcak olan teknik adama bırakıldığı belirtildi.
GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR!
Yaz transfer sezonunda Galatasaray yerine Sassuolo'yu seçen Kaan Ayhan'ın vermiş olduğu karardan pişman olduğu ve bu defa sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.
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