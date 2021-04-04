04 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri

Son dakika spor haberleri: Luyindama ve Marcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son 2 maçından mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında yara alan 'da gözler transfere çevrildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri

Gelecek sezon kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarına hız verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri

Teknik direktör 'in raporuna göre listesini oluşturan , hedefteki isimler için harekete geçecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri

Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan yönetimi, deneyimli çalıştırıcının kadrosunda görmeyi çok istediği A Milli yıldız için düğmeye bastı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri

KAAN AYHAN HAREKATI!
ve 'ya rotasyon sağlayabilecek bir isim için bir süredir operasyonu sürdüren , 'ın peşine düştü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri

İtalyan gazeteci 'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar, 'nun savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri

Milli yıldızın transferini 'in çok istediği ve sezon sonunda yapılacak görüşmelerde kiralama formülü üzerinde durulacağı kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri

Çizme ekibinin transferde kararını henüz vermediği belirtilirken kararının yeni sezonda takımı çalıştırıcak olan teknik adama bırakıldığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR!
Yaz transfer sezonunda yerine 'yu seçen 'ın vermiş olduğu karardan pişman olduğu ve bu defa sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim Hatay maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor Terim Hatay maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor
G.Saray'daki ayrılığı duyurdu! Sezon sonunda yollar ayrılacak G.Saray'daki ayrılığı duyurdu! "Sezon sonunda yollar ayrılacak"
Çarpıcı G.Saray yorumu! Artık ikincilik için oynar Çarpıcı G.Saray yorumu! "Artık ikincilik için oynar"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör