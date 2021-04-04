GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR!

Yaz transfer sezonunda Galatasaray yerine Sassuolo'yu seçen Kaan Ayhan'ın vermiş olduğu karardan pişman olduğu ve bu defa sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

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