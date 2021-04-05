05 Nisan 2021, Pazartesi
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Sarı kırmızılı kulübün konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
Galatasaray Lisesi Müdürü için açıklama! "Derhal istifa"
Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "zaman bizi yine haklı çıkardı" dedi ve Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i istifaya davet etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Kulübü yaptığı resmi açıklamada, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i, 1959 öncesi şampiyonluklara dair yaptığı konuşması gerekçesiyle istifaya davet etti.
Sarı kırmızılı kulübün konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
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