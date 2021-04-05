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Galatasaray Lisesi Müdürü için açıklama! "Derhal istifa"

G.Saray Lisesi Müdürü için açıklama! Derhal istifa
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "zaman bizi yine haklı çıkardı" dedi ve Müdürü Vahdettin Engin'i istifaya davet etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

yaptığı resmi açıklamada, Müdürü Vahdettin Engin'i, 1959 öncesi şampiyonluklara dair yaptığı konuşması gerekçesiyle istifaya davet etti.

Sarı kırmızılı kulübün konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

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