05 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. İstanbul'un 3 büyük kulübünün transfer listesinde dünya yıldızı isimler de yer alıyor. İşte 3 ekibin transfer gündemindeki yıldızlar...
BEŞİKTAŞ
Benteke
Bennasser
Alexandru Maxim
FENERBAHÇE
El Shaarawy
Marega
Jens Petter Hauge
Kenan Karaman
Joshua King
Dario Maresic
GALATASARAY
Angel Di Maria
Juan Cuadrado
Alex Teixeira
Townsend
Edin Visca
Rachid Ghezzal
Gökdeniz Bayrakdar
Xherdan Shaqiri
Van Aanholt
Anderson Talisca
Barış Yılmaz
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