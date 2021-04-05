Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. İstanbul'un 3 büyük kulübünün transfer listesinde dünya yıldızı isimler de yer alıyor. İşte 3 ekibin transfer gündemindeki yıldızlar...

Süper Lig'de kıyasıya rekabet halinde olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Şimdiden gelecek sezon planlamasına başlayan 3 kulüp transfer listesini belirledi. İşte gündemlerindeki isimler...

BEŞİKTAŞ

Benteke

Bennasser

Alexandru Maxim

FENERBAHÇE

El Shaarawy

Marega

Jens Petter Hauge

Kenan Karaman

Joshua King

Dario Maresic



GALATASARAY

Angel Di Maria

Juan Cuadrado

Alex Teixeira

Townsend

Edin Visca

Rachid Ghezzal

Gökdeniz Bayrakdar

Xherdan Shaqiri

Van Aanholt