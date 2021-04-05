05 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. İstanbul'un 3 büyük kulübünün transfer listesinde dünya yıldızı isimler de yer alıyor. İşte 3 ekibin transfer gündemindeki yıldızlar...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

'de kıyasıya rekabet halinde olan , Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Şimdiden gelecek sezon planlamasına başlayan 3 kulüp transfer listesini belirledi.

İşte gündemlerindeki isimler...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

BEŞİKTAŞ
Benteke

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Bennasser

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Alexandru Maxim

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

FENERBAHÇE
El Shaarawy

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Marega

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Jens Petter Hauge

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Kenan Karaman

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Joshua King

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Dario Maresic


Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

GALATASARAY
Angel Di Maria

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Juan Cuadrado

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Alex Teixeira

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Townsend

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Edin Visca

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Rachid Ghezzal

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Gökdeniz Bayrakdar

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Xherdan Shaqiri

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Van Aanholt

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Anderson Talisca

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Yıldız yağmuru...

Barış Yılmaz

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