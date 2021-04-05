05 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım Marcao'ya iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmaya sıcak bakarken, Brezilyalı'nın alternatifini buldu bile. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine yıldız stoper oyuncusu geldi.

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

"'da Marcao ile sözleşme imzalanacak fakat çok iyi bir teklif gelirse satılacak."

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

"Satılırsa iyi para getirecek oyunculardan biri Marcao... Luyindama da ilk planda satılmak istenen bir oyuncu. Luyindama, 10-12 milyon Euro gibi bir rakam gelirse ancak satılacak."

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

MARCAO'YA 15-20 MİLYON EURO

"Ama Marcao'ya 15-20 milyon Euro gibi bir teklif gelirse satılacak. 'ın böyle bir planı var."

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

KEVEN SCHLOTTERBECK

"Marcao'nun boşluğunu doldurmak için de Keven Schlotterbeck ismi gündeme geliyor."

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

YENİ ÇAĞLAR

"Ve Alman ekibinde yeni Çağlar olarak lanse edilen sol ayaklı 23 yaşındaki oyuncu için Fatih Terim, 6-7 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekebilir ancak Marcao'dan gelecek paranın 3'te 1'ine değecek bir oyuncu diyerek bu oyuncuyu istediğini ifade ediyor."

Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

"Socut ekibi de bu oyuncuyu yakından takip ediyor."

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