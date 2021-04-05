Galatasaray'dan transferde stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

YENİ ÇAĞLAR

"Ve Alman ekibinde yeni Çağlar olarak lanse edilen sol ayaklı 23 yaşındaki oyuncu için Fatih Terim, 6-7 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekebilir ancak Marcao'dan gelecek paranın 3'te 1'ine değecek bir oyuncu diyerek bu oyuncuyu istediğini ifade ediyor."