04 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Gedson Fernandes stoperde sınıfta kaldı! Performansı...

Stoperde sınıfta kaldı! Gedson'un performansı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'la karşılaşan Galatasaray'da Marcao ve Luyindama kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Sarı-kırmızılılarda 'un partneri Gedson olurken, Portekizli performansıyla sınıfta kaldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da hücuma dönük orta saha oyuncusu Gedson Fernandes maçında stoperdeydi. Luyindama ve Marcao'nun cezalı olduğu haftada genç stoper Ozornwafor'a şans gelmedi. Taylan'ın da karantinada olması dolayısıyla bu bölgede herkes Etebo'yu bekliyordu. Ancak sürpriz yaparak Gedson'u bu bölgede 'un partneri olarak oynattı. Gedson yenilen ilk golde rakibini tutamadı. Sarı-kırmızılılar 2 gol yedikten sonra maça sol stoperde başlayan Gedson, Donk ile yer değiştirdi ve sağ stopere geçti. Portekizli, profesyonel kariyerinde ilk kez bu bölgede oynadı ama sınıfta kaldı.

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