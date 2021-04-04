Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'la karşılaşan Galatasaray'da Marcao ve Luyindama kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Sarı-kırmızılılarda Donk'un partneri Gedson olurken, Portekizli performansıyla sınıfta kaldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da hücuma dönük orta saha oyuncusu Gedson Fernandes Hatay maçında stoperdeydi. Luyindama ve Marcao'nun cezalı olduğu haftada genç stoper Ozornwafor'a şans gelmedi. Taylan'ın da karantinada olması dolayısıyla bu bölgede herkes Etebo'yu bekliyordu. Ancak Fatih Terim sürpriz yaparak Gedson'u bu bölgede Donk'un partneri olarak oynattı. Gedson yenilen ilk golde rakibini tutamadı. Sarı-kırmızılılar 2 gol yedikten sonra maça sol stoperde başlayan Gedson, Donk ile yer değiştirdi ve sağ stopere geçti. Portekizli, profesyonel kariyerinde ilk kez bu bölgede oynadı ama sınıfta kaldı.

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