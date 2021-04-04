Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına göre 6 değişiklik yapan Galatasaray, Hatayspor maçının ikinci devresine ise 4 değişiklik birden yaparak başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Dün akşam cezalı Yedlin, Luyindama, Marcao ve kovid testi pozitif çıkan Emre Kılınç ve Taylan kadroda yer almadı. Emre Akbaba ile Falcao'uyu da kenara çeken Fatih Terim, Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi. Ancak eksik oyuncular fazlasıyla hissedildi ve Galatasaray 2-0 geriye düştü. Cezası nedeniyle tribünde oturan Terim kadroya hemen müdahale etti ve tam 4 değişiklik yaptı. Feghouli, Mohamed, Arda ve Saracchi'yi kenara alıp Babel, Falcao, Halil ve Linnes'i sahaya sürdü. Ancak dokunuş da sonuç vermedi.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara'ya görev verdi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ