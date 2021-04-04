04 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den 6 değişiklik! 2. yarıda ise...

Terim'den 6 değişiklik! 2. yarıda ise...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına göre 6 değişiklik yapan Galatasaray, Hatayspor maçının ikinci devresine ise 4 değişiklik birden yaparak başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Dün akşam cezalı Yedlin, Luyindama, Marcao ve kovid testi pozitif çıkan Emre Kılınç ve kadroda yer almadı. Emre Akbaba ile Falcao'uyu da kenara çeken , Şener Özbayraklı, , Ömer Bayram, Arda Turan, , Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi. Ancak eksik oyuncular fazlasıyla hissedildi ve Galatasaray 2-0 geriye düştü. Cezası nedeniyle tribünde oturan Terim kadroya hemen müdahale etti ve tam 4 değişiklik yaptı. Feghouli, Mohamed, Arda ve Saracchi'yi kenara alıp Babel, Falcao, Halil ve Linnes'i sahaya sürdü. Ancak dokunuş da sonuç vermedi.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara'ya görev verdi.

G.Saray'a Hatay'da ağır darbe! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Toroğlu'ndan G.Saray'a sert sözler! Bu kadar aciz olabilir mi? Toroğlu'ndan G.Saray'a sert sözler! "Bu kadar aciz olabilir mi?"
Çakar'dan olay yorum! Şampiyonluk şansı bitti Çakar'dan olay yorum! "Şampiyonluk şansı bitti"
Stoperde sınıfta kaldı! Gedson'un performansı... Stoperde sınıfta kaldı! Gedson'un performansı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör