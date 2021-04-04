Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıları flaş sözlerle değerlendirirken şampiyonluk şansının kalmadığını söyledi. İşte o yazı...

Galatasaray için dün gece şampiyonluk kesin olarak bitti. Artık 'İkinci olabilir miyiz' diye düşünecekler, o noktada bile zorlanabilirler.

Çünkü dün akşam ortaya koydukları oyun, daha doğrusu hiç koyamadıkları oyun, ruhsuzluk. İnsana 'Acaba lig ikinciliğini de mi hak etmiyorlar' diye sorduruyor.

Neymiş efendim, eksikmiş. Olabilir, eksik de olabilirler ama dün geceki rezilliği ortaya koymaya hakları yok. Sağ ve sol bek yol geçen hanı gibi, Arda'nın yürüyecek hali yok.

Rakip Hatayspor, Türkiye'nin en iyi kontraya çıkan takımlarının başında gelirken buna hiçbir önlem alamamış bir Galatasaray vardı. İlk gole bakın, uzun top, kontraya çıkıyorlar, sıfırdan içeri çeviriyor, Rodrigues ağır kalınca Diouf ayak içiyle bitiriverdi.

Hele hele Hatay'ın 2. gol var ki defalarca çalışılmış. Tüm G.Saray kornerde topu içeri ortalayacaklar zannederlerken yerden uzun çıkarttı ve Hataysporlu Ribeiro da tam 90'a harika vurdu. Yılın en iyi gollerinden biri olmaya aday.

Sonuçta 2-0 geriye düştüğünüzde, üstelik rakipte Kamara gibi süratiyle, top tekniğiyle kedinin fareyle oynadığı gibi bir oyuncu varsa maçı çeviremezsiniz. Galatasaray ağır fark yemediğine dua etsin.

Hatayspor'u tebrik etmek lazım, Ömer Erdoğan hocayı da öyle. Kapanıyorlar, çok çabuk çıkıyorlar ve ligimize keyif verdiler.

Fırat Aydınus corona çıkınca, maça Abdulkadir Bitigen atandı. Bazı faul ve elle oynamalarda hata yaptı ama genelde iyi yönetti.

VAR yardımıyla gelen kırmızı kart sertlikten gelen bir kırmızı kart değil. Onyekuru'nun ayağına bir darbe var. Onyekuru adımını attıktan sonra yere düşüyor. Buradaki kırmızı kart Onyekuru'nun bariz gol şansı engellendiğinden dolayı oldu.

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