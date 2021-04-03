03 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin'den Fatih Terim sözleri! "Hukuki bir gerekçe yok"

Levent Şahin'den Terim sözleri! Hukuki bir gerekçe yok
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü açıklamalarda bulundu. Teknik direktör 'e verilen ceza hakkında konuşan Şahin, "Hukuki bir gerekçe yok." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 32. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak 'da yardımcı antrenör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Şahin'in o açıklamaları:

Bugün hocamız yok. Neden yok? Hukuki bir gerekçe yok. Futbolun saha dışında konuşulduğu bir ortamda, kendisi burada olsaydı eminim ki daha farklı şeyler söyleyecekti.

İki ilk 11 oyuncumuzu düğüne, dolayısıyla corona virüsüne kurban verdik. Milli takıma giden oyuncularımız vardı, dönüşleri biraz sorunlu oldu. Bunlar bizim için bir bahane değil. Sahada vazgeçmeyen ve kazanmak isteyen bir Galatasaray olacak. Bugün kadroda olan arkadaşlarımızın ellerinden geleni yapacağına inanıyorum.

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