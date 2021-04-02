02 Nisan 2021, Cuma
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programı sayfasında, Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği bilgisi yer aldı.
Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!
Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandığı Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti. TFF, cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen'in yöneteceğini duyurdu.
Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programı sayfasında, Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği bilgisi yer aldı.
Karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık'ın yapacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, daha önce Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus'un yöneteceğini duyurmuştu.
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