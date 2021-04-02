02 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!

Hatayspor - G.Saray maçının hakemi değişti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika haberi: 'in 32. haftasında 'un yöneteceği açıklandığı - Galatasaray maçının hakemi değişti. TFF, cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen'in yöneteceğini duyurdu.

Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak Atakaş - maçının hakemi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programı sayfasında, Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını 'in yöneteceği bilgisi yer aldı.

Karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık'ın yapacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, daha önce Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını 'un yöneteceğini duyurmuştu.

TFF açıkladı! 3 hakemin testi pozitif haberin devamı

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