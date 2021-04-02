Sezon sonunda orta saha bölgesinde birçok ismin sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Deneyimli teknik adam Hatayspor'da forma giyen Rayane Aabid'i isterken, 3 Fransız kulübünün de oyuncu için devreye girdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Hatayspor'un bu sezonki başarısında Boupendza ve Akintola ile birlikte büyük pay sahibi olan Rayane Aabid, transferin gözde ismi haline geldi.

İsmi Galatasaray'la anılan, hatta geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Aabid için flaş bir transfer iddiası daha geldi.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haberine göre; bu sezonki performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 Fransız kulübünün talip olduğu belirtildi.

FRANSIZLAR PEŞİNDE

Nantes, Angers ve Saint-Etienne'in radarında olduğu aktarılan Aabid için Türkiye'deki büyük kulüplerden de teklifler gelebileceği ifade edildi.

Bu sezon takımıyla 28 resmi maça çıkan Aabid, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ