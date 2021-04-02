02 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 5 ismin test sonucu pozitif çıktı

G.Saray'da 5 vaka birden!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: , kadın basketbol takımında 5 sporcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

, beş sporcusunun Covid-19 PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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