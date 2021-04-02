02 Nisan 2021, Cuma

FUTBOL

Son dakika spor haberi: TFF açıkladı! 3 hakemin corona virüsü testi pozitif

TFF açıkladı! 3 hakemin testi pozitif
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberi: (), iki üst klasman hakemi ile bir üst klasman yardımcı hakeminin corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

() iki üst klasman hakem ile bir üst klasman yardımcı hakemin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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