Son dakika spor haberi: TFF açıkladı! 3 hakemin corona virüsü testi pozitif
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki üst klasman hakemi ile bir üst klasman yardımcı hakeminin corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iki üst klasman hakem ile bir üst klasman yardımcı hakemin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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