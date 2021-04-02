02 Nisan 2021, Cuma
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Galatasaray'da forvette kim oynayacak?
Son maçlarda 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçında tek forvete dönüp sistemi değiştirmesi bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Hatayspor maçı öncesi, Fatih Terim'in forvet tercihi merak ediliyor. Tecrübeli hocanın yarın tek forvete dönmesi beklenirken Falcao da Mohamed de forma bekliyor. Bu konuda bir anket düzenlenirken taraftarların yüzde 65'i tercihini Mısırlı golcüden yana kullandı. Falcao'nun oranı 22'de kaldı. Katılanların yüzde 13'i ise "Sahaya çift forvet çıkılsın" dedi.
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