Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Belhanda'nın sözleşmesini fesheden ve şu anda 10 numarası boşta olan sarı-kırmızılı takım, bu bölge için arayışlarını hızlandırırken gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)