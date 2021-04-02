02 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da forvette kim oynayacak?

G.Saray'da forvette kim oynayacak?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son maçlarda 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkan Galatasaray'da teknik direktör 'in maçında tek forvete dönüp sistemi değiştirmesi bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

maçı öncesi, 'in forvet tercihi merak ediliyor. Tecrübeli hocanın yarın tek forvete dönmesi beklenirken da Mohamed de forma bekliyor. Bu konuda bir anket düzenlenirken taraftarların yüzde 65'i tercihini Mısırlı golcüden yana kullandı. Falcao'nun oranı 22'de kaldı. Katılanların yüzde 13'i ise "Sahaya çift forvet çıkılsın" dedi.

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