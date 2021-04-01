Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Belhanda'nın sözleşmesini fesheden ve şu anda 10 numarası boşta olan sarı-kırmızılı takım, bu bölge için arayışlarını hızlandırırken gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Rizespor maçını 4-3 kaybeden Galatasaray'da gelecek sezon transferleri için çalışmalar devam ediyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
TEK TARAFLI FESHETTİ
Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshetti.
Sarı kırmızılı yönetim, Belhanda ile yollar ayrıldıktan sonra o bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.
10 numara için Draxler şu anda herkesin gözdesi... Ama maliyeti de sıkıntı yaratıyor.
Hal böyleyken Medel'i Beşiktaş'a götüren menajer Felicevic, sarı-kırmızılıların önüne Arturo Vidal'ı getirdi.
Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini yıllık ücretinin karşılanması durumunda Galatasaray'da oynayabileceğini iletti.
Daha önce, "Kariyere para vermeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in, 33 yaşına gelen Vidal'a onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor.
ON NUMARA DA OYNUYOR
Leverkusen, Juventus ve Bayern forması giyen Vidal, sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak Inter'e geçmişti.
İtalyan ekibinde, 23 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 1 gol, 2 asist ile oynadı. Vidal hem merkez orta saha hem de on numara olarak forma giyebiliyor.
SON ADAY ANTONIN BARAK
Galatasaray'da son olarak gündeme gelen isim Hellas Verona'da forma giyen Antonin Barak oldu.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan yaptığı açıklamada, bonservisi Udinese'de olan yılduz futbolcunun Galatasaray'ın gündeminde olduğunu duyurdu.
1.90 boyunda ve 26 yaşında olan yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
Hellas Verona'da başarılı bir performans sergileyen Çek futbolcu 25 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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Antonin Barak'ın güncel piyasa değeri de 14 milyon Euro...
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