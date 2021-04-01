01 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Belhanda'nın sözleşmesini fesheden ve şu anda 10 numarası boşta olan sarı-kırmızılı takım, bu bölge için arayışlarını hızlandırırken gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

'in 31. haftasında oynanan Rizespor maçını 4-3 kaybeden 'da gelecek sezon transferleri için çalışmalar devam ediyor...

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

TEK TARAFLI FESHETTİ

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan 'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshetti.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

Sarı kırmızılı yönetim, Belhanda ile yollar ayrıldıktan sonra o bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

10 numara için Draxler şu anda herkesin gözdesi... Ama maliyeti de sıkıntı yaratıyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

Hal böyleyken Medel'i Beşiktaş'a götüren menajer Felicevic, sarı-kırmızılıların önüne Arturo Vidal'ı getirdi.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini yıllık ücretinin karşılanması durumunda 'da oynayabileceğini iletti.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

Daha önce, "Kariyere para vermeyeceğiz" diyen 'in, 33 yaşına gelen Vidal'a onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

ON NUMARA DA OYNUYOR

Leverkusen, Juventus ve Bayern forması giyen Vidal, sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak Inter'e geçmişti.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

İtalyan ekibinde, 23 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 1 gol, 2 asist ile oynadı. Vidal hem merkez orta saha hem de on numara olarak forma giyebiliyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

SON ADAY ANTONIN BARAK

'da son olarak gündeme gelen isim Hellas Verona'da forma giyen Antonin Barak oldu.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan yaptığı açıklamada, bonservisi Udinese'de olan yılduz futbolcunun 'ın gündeminde olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

1.90 boyunda ve 26 yaşında olan yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

Hellas Verona'da başarılı bir performans sergileyen Çek futbolcu 25 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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Galatasaray'dan 10 numara transfer! Bonservissiz gelecek

Antonin Barak'ın güncel piyasa değeri de 14 milyon Euro...

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