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GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den transfer sözleri! "Şu anda sadece..."

Mohamed'den transfer sözleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Geçtiğimiz günlerde ekiplerinden 'nun Mostafa Mohamed için Vedat Muriqi'yi takasta kullanacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Mısırlı golcüden açıklama geldi. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

Kısa süre önce; 'nun 'i 'a göndererek yerine Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediği iddia edilmişti… O iddia sonrasında Mısırlı golcüden sürpriz bir açıklama geldi. Ülkesinde sorular üzerine konuşan başarılı futbolcu, "İtalya ile ilgili söylentiler doğru mu bilmiyorum. Şu an sadece Galatasaray'ın Zamalek'ten benim bonservisini alacağını biliyorum" dedi. Mohamed ayrıca, "Kariyerimin sınırları ve en büyük hayallerinden biri bir sonraki Dünya Kupası'nda Mısır ile oynamak" diye konuştu.

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