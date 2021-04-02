02 Nisan 2021, Cuma
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den transfer sözleri! "Şu anda sadece..."
Geçtiğimiz günlerde Serie A ekiplerinden Lazio'nun Mostafa Mohamed için Vedat Muriqi'yi takasta kullanacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Mısırlı golcüden açıklama geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kısa süre önce; Lazio'nun Vedat Muriç'i Galatasaray'a göndererek yerine Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediği iddia edilmişti… O iddia sonrasında Mısırlı golcüden sürpriz bir açıklama geldi. Ülkesinde sorular üzerine konuşan başarılı futbolcu, "İtalya ile ilgili söylentiler doğru mu bilmiyorum. Şu an sadece Galatasaray'ın Zamalek'ten benim bonservisini alacağını biliyorum" dedi. Mohamed ayrıca, "Kariyerimin sınırları ve en büyük hayallerinden biri bir sonraki Dünya Kupası'nda Mısır ile oynamak" diye konuştu.
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