Galatasaray'da eksiklikler can sıkıyor! Hatayspor maçında Fatih Terim...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sahada yer alamayacak. Ayrıca 3 oyuncu cezalı durumda bulunurken, 2 futbolcu da Covid-19'a yakalanmış durumda... Cimbom'da bir ismin de sakatlığı devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray yarın Hatayspor'a konuk olacak. Milli ara öncesinde Çaykur Rizespor yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin berabere bitmesiyle yeniden umutlanmıştı. Ancak arka arkaya gelen kötü haberler moralleri bir kez daha bozdu. Fatih Terim, Marcao, Luyindama ve Yedlin cezalı olması nedeniyle bu hafta yok. Milli takımda yer alan Taylan ve Emre Kılınç'ın corona virüsü testleri pozitif çıktı. Kerem de idmanda sakatlandı.
DEFANS DEĞİŞİYOR
Bu nedenle Hatay maçı öncesinde Galatasaray'da kadro krizi yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Terim her ne kadar "Sahaya 11 kişi çıkıyorsak eksik değiliz" dese de, Hatayspor 11'ini nasıl kuracağını kara kara düşünüyor. Terim son kararını bugün verecek ama Marcao ve Luyindama'nın yerine Donk ve Ozornwafor oynayacak. Linnes sağda olacak. Taylan'ın yerine Etebo, Emre Kılınç'ın yerine ise favori Feghouli. Çift forvetten tek forvete dönmeye hazırlanan Terim'in ileride ise, Mohamed'i tercih etmesi bekleniyor.
İŞTE MUHTEMEL 11
Eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanan ve çok fazla seçeneği kalmayan Fatih Terim'in, Hatay karşısında Muslera, Linnes, Ozoronwafor, Donk, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Onyekuru, Arda Turan, Mohamed ile sahaya çıkması bekleniyor.
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