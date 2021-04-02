02 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Hatayspor ile krtik bir maça çıkacak!

Eksik Aslan Hatay deplasmanında!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Hatayspor ile oynanacak mücadelede sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler... | GS spor haberleri

Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray, yarın ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son maçta 'a evinde 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılıların artık puan kaybına tahammülü yok.
Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ve yapacak. Maçın dördüncü hakemi olacak.
Şampiyonluk yolundaki kritik viraj öncesi Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Çaykur Rizespor maçında gördükleri kartlar sebebiyle cezalı duruma düşen , ve Luyindama yarın forma giyemeyecek. ve 'nın da hastalıkları sebebiyle oynayamayacak olması takımdaki eksik sayısını artırdı. Öte yandan, da adalesinden sakatlandı. Birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak Hatayspor karşılaşmasına hazırlanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör , hafta boyu oyun sistemi ve karşılaşmanın şifreleri üzerinde çalıştı.
TEK SANTRFORA DÖNÜŞ
Son iki maçta sahaya çift santrfor sistemiyle çıkan Galatasaray'da teknik patron Terim, Hatayspor karşılaşmasının ana planını tek santrfora göre yaptı. Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda savunmanın merkezinde Donk'un yanında genç Ozornwafor hazırlandı. Sağ bekte ise Yedlin'in yerine düşünülüyor. En ileriye Kolombiyalı yıldız Falcao planlanırken, Sofiane Feghouli de 11'e monte edilecek.
YOLCULUK BUGÜN
Galatasaray bugün Florya'daki son çalışmasını yapıp saat 16.00'da uçakla 'a hareket edecek.
TERİM'SİZ KAYIP 5 PUAN
Bu arada, teknik direktör Fatih Terim'e Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza, dün Tahkim Kurulu tarafından onandı. Tecrübeli teknik adam kulübede görev yapamayacak. Takımın başında sahaya Levent Şahin çıkacak.
Galatasaray bu sezon Fatih Terim'siz 4 maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar Terim'siz ilk 2 maçını kazansa da sonraki 2 maçta sıkıntı yaşamış, bu süreçte karşısında 2 puan bırakmış, İttifak Holding Konyaspor'a ise mağlup olmuştu.
Sarı-kırmızılıların Fatih Terim'siz çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Göztepe: 3-1
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3

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