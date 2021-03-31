Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Mostafa Mohamed...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda milli takım kampından dönen Mostafa Mohamed antrenmanda yer alırken, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli idmana katılamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mısır Milli Takımı kampından dönen Mustafa Muhammed antrenmanda yer aldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde pas çalışmasının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Milli takım kamplarında ve milli takım dönüşünde yapılan Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programına devam edildi.
Milli takımlarından henüz dönemeyen Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı. Mısır Milli Takımı kampından dönerek İstanbul'a gelen Mustafa Muhammed ise antrenmana katıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun da tedavisine devam edildi.
Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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