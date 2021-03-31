31 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Mostafa Mohamed...

G.Saray Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü! Mostafa Mohamed...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.03.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda milli takım kampından dönen antrenmanda yer alırken, , , , , , ve idmana katılamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

, 'in 32. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. kampından dönen antrenmanda yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde pas çalışmasının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Milli takım kamplarında ve milli takım dönüşünde yapılan Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programına devam edildi.

Milli takımlarından henüz dönemeyen , , , , , ve antrenmanda yer almadı. Mısır Milli Takımı kampından dönerek 'a gelen Mustafa Muhammed ise antrenmana katıldı. 'nun da tedavisine devam edildi.

Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
O paylaşım pahalıya patladı! Galatasaray... O paylaşım pahalıya patladı! Galatasaray...
Popescu'dan casusluk itirafı! Popescu'dan casusluk itirafı!
Cimbom'da 1 vaka daha! Cimbom'da 1 vaka daha!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör