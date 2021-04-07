Galatasaray'ın genç oyuncusu koşulara başladı!
Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılılarda sakatlığı geçen Kerem Aktürkoğlu saha çalışmalarına başladı. Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına devam etti.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına 8 Nisan Perşembe 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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