Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulüpler Birliği defterini tamamen kapattı! Temsilci dahi yollamayacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Birlik bazı kulüplerin çıkarlarının korunduğu bir yere dönüştü" sözleriyle Kulüpler Birliği'nden istifa etmesi büyük ses getirmişti. Sarı kırmızılılar, bu defteri tamamen kapattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Kulüpler Birliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in istifasıyla ciddi şekilde sarsıldı. Fenerbahçe'nin yaptığı 1959 öncesi 9 birinciliğinin geçerli sayılması talebine, 5 birinciliği daha bulunan Beşiktaş'ın destek olması, diğer kulüplerin ise sessiz kalması üzerine Cengiz, "Birlik bazı kulüplerin çıkarlarının korunduğu bir yere dönüştü" diyerek istifasını sunmuştu. Şimdi gözler Galatasaray'ın birlikte temsil edilip edilmeyeceğine çevrilirken Cengiz'in toplantılara herhangi bir kulüp çalışanını dahi göndermeyi düşünmediği öğrenildi.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Fenerbahçe, daha önce TBMM, TFF ve Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesine karşın Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in, "Talep olursa yeniden inceleriz" açıklaması üzerine başvurusunu yeniledi.
KAPSAM DIŞINDA
TFF'ye 6 sayfalık itiraz dilekçesi sunan Galatasaray, "Başvuru konusu şampiyonluklar "Lig müsabakaları statüsü" kapsamı dışındadır. O dönemdeki organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir" tezini savunuyor.
28'E YÜKSELECEK
1959 öncesi elde edilen başarılar geçerli sayılırsa Fenerbahçe'nin, 19 olan kupa sayısı bir anda 28'e yükselecek. Sadece 1 birinciliği bulunan Galatasaray 23, Beşiktaş ise 20 şampiyonluğa ulaşacak
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