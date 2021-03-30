Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve sarı-kırmızılıların en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Kolombiyalı golcünün yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)