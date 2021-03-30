30 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim Mohammed Diomande'nin izlenmesini istedi

Terim orta sahasını buldu! Scout ekibinden...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.03.2021

Sezon sonunda orta saha bölgesindeki birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Galatasaray, burayı genç oyuncularla takviye etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , scout ekibinden o ismi izlemesini istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

2019'dan beri izlettiği Mostafa Mohamed'i bu sezon kadroya katan Terim'in yeni hedefi Nordsejlland'ın Fildişili oyuncusu Mohammed Diomande... Tecrübeli hoca, scout ekibinden 2001 doğumlu oyuncunun izleme listesine alınmasını istedi.

Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda... Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...
G.Saray'ın Hatay 11'i nasıl olacak? Canlı yayında açıkladı G.Saray'ın Hatay 11'i nasıl olacak? Canlı yayında açıkladı
G.Saray'a Japonya piyangosu! Transfer... G.Saray'a Japonya piyangosu! Transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör