30 Mart 2021, Salı
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Galatasaray'da Fatih Terim Mohammed Diomande'nin izlenmesini istedi
Sezon sonunda orta saha bölgesindeki birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Galatasaray, burayı genç oyuncularla takviye etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, scout ekibinden o ismi izlemesini istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
2019'dan beri izlettiği Mostafa Mohamed'i bu sezon kadroya katan Terim'in yeni hedefi Nordsejlland'ın Fildişili oyuncusu Mohammed Diomande... Tecrübeli hoca, scout ekibinden 2001 doğumlu oyuncunun izleme listesine alınmasını istedi.
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