Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılı kulübe, iyi ilişkiler içerisinde olduğu bilinen William D'Avila'dan flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

Sezon sonu birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek olan Cimbom'da, orta saha da tam anlamıyla boşalacak.

Sarı-kırmızılılarda Gedson ve Etebo'nun kiralık anlaşmaları bitiyor. Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona erecek. Belhanda ise gönderilmişti.

Arayışlar sürürken menajer William D'Avila, sarı-kırmızılı ekibin kapısını çaldı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muhammed Elnenyi'yi sarı-kırmızılılara önerdi.

D'Avila, Elneny'nin Arsenal'da sezona iyi başladığını ancak devamında beklediği şansı bulamadığını söyledi.

Ocak ayından bu yana Arsenal'ın oynadığı 13 maçın sadece 2'sinde sahaya 11'de çıkan 28 yaşındaki yıldız, onlarda da maçı tamamlayamadı.

D'Avila, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Elneny'nin bonservisinin Arsenal'dan en uygun şartlarda alınması konusunda kendilerine yardım edebileceğini bildirdi.

MOHAMED FAKTÖRÜ

Elneny'nin özellikle Mısır Milli Takımı'nda Mostafa Mohamed'le yaptığı görüşme neticesinde Galatasaray'da oynamaya daha da sıcak bakmaya başladığı öğrenildi.

El Makawloon, Basel, Beşiktaş ve Arsenal formaları giyen Elneny, kariyeri boyunca 339 maça çıktı. 18 gol atıp, 23 de asist yapmayı başardı.

TERİM KARAR VERECEK

Başarılı futbolcuyla ilgili son kararı Terim'in vereceği ve buna göre Arsenal ile resmi temasa geçileceği ifade edildi. (Fotomaç)

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