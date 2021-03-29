29 Mart 2021, Pazartesi

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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve sarı-kırmızılıların en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Kolombiyalı golcünün yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.03.2021 22:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 22:32
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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...

Galatasaray'a rüya gibi bir başlangıç yapan ve binlerce kişinin önünde kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Radamel Falcao için yolun sonuna gelindi.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...

Kolombiyalı golcünün, sezonun sona ermesiyle beraber yeni takımına imzayı atacağı iddia edildi.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...

MAAŞI BÜYÜK PROBLEMDİ
Futbol endüstrisi, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle büyük mali problemlerle karşılaşırken, Radamel Falcao'nun yıllık kazandığı 5 milyon euro da Cimbom'u önemli derecede sarsıyordu.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...

2020-21 sezonu ara transfer döneminde de Galatasaray ile ayrılığı gündeme gelen Falcao'nun sakatlığı nedeniyle transferinin gerçekleşmediği ifade edilmişti.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...

Bununla beraber sarı kırmızılı kulübün yıldızının yeni durağı belli oldu.

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