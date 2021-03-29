Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve sarı-kırmızılıların en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Kolombiyalı golcünün yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 29.03.2021 22:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 22:32 ABONE OL