29 Mart 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...
Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve sarı-kırmızılıların en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Kolombiyalı golcünün yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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