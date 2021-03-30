30 Mart 2021, Salı

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Galatasaray Nagatomo’yu aradı! Saracchi'nin performansı...

Cimbom Nagatomo’yu aradı! Saracchi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

Nagatomo ile sözleşmesinin bitmesinin ardından yollarını ayıran Galatasaray, yerine Saracchi'yi transfer etmesine rağmen istediği verimi alamadı. İşte o istatistikler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Geçen sezonun ortasında Yuto Nagatomo'nun sözleşmesini askıya alan Galatasaray, yerine Saracchi'yi kiralamıştı. Sakatlık sorunları ile bıktıran Saracchi görev aldığı maçlarda defansif açıdan Nagatomo'yu arattı, istatistikler de bunu doğruladı. Sarı-kırmızılı takım, Nagatomo'nun sol bekte olduğu 47 maçta kalesinde 42 gol gördü. Nagatomo ile maç başına 0.89 olan gol yeme ortalaması, Saracchi ile ise 1.14'e yükseldi. Aslan, Saracchi'nin ligde görev yaptığı 34 maçta 39 gol yedi. Hücum gücü yetersiz görülen Nagatomo takıma 2 gol-5 asistlik katkı sağlarken, Saracchi ise Japon sol bekten sadece 1 fazla gol pasına (2 gol-6 asist) imzasını koydu.

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