29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Japonya müjdesi! Feghouli'ye bonservis bedeli...
Çin hükümetinin sınırlama kararı sonrası Asya futbolunda gözler Japonya'ya kaydı. Bu gelişmeyle beraber Feghouli için Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapılması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Çin hükümetinin sınırlama kararı sonrasında, Asya futbolunun rotası yavaş yavaş Japonya'ya kaymaya başladı. Galatasaray'a da güzel bir haber geldi. İlhan Mansız ve Alpay Özalan'ı, Japon Ligine götüren menajer, sarı-kırmızılılarla temas kurdu ve Feghouli için fiyat istedi. Cezayirli oyuncuyu, Japonya'ya götürebileceğini, Galatasaray'a da bonservis bedeli kazandırabileceğini iletti.
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