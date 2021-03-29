29 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Japonya müjdesi! Feghouli'ye bonservis bedeli...

G.Saray'a Japonya müjdesi! Feghouli...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

hükümetinin sınırlama kararı sonrası futbolunda gözler 'ya kaydı. Bu gelişmeyle beraber Feghouli için 'a sürpriz bir teklif yapılması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

hükümetinin sınırlama kararı sonrasında, futbolunun rotası yavaş yavaş 'ya kaymaya başladı. 'a da güzel bir haber geldi. ve 'ı, Japon Ligine götüren menajer, sarı-kırmızılılarla temas kurdu ve Feghouli için fiyat istedi. Cezayirli oyuncuyu, Japonya'ya götürebileceğini, Galatasaray'a da bonservis bedeli kazandırabileceğini iletti.

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