29 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao kıymete bindi! 3 talip birden...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son haftalarda göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran isim olan Falcao konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı forvete 3 takım birden talip oldu. (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao kıymete bindi! 3 talip birden...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 29.03.2021

Sakatlık sonrası çok iyi bir geri dönüş yapan kıymete bindi. Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak o dönem teklif gelmediği için takımda kalan Kolombiyalı yıldıza üst üste attığı gollerin ardından 3 kulübün resmen talip olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao kıymete bindi! 3 talip birden...

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'in haberine göre; 35 yaşındaki Falcao'yu en çok isteyen takım ...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao kıymete bindi! 3 talip birden...

kulübünün yıldız futbolcuyu yeni sezon öncesi mutlaka transfer etmek istediği belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao kıymete bindi! 3 talip birden...

'den iki kulübün de Falcao'nun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Tecrübeli yıldız kararını sezon sonu vereceği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao kıymete bindi! 3 talip birden...

TERİM 'KALSIN' DİYOR
Daha önce Falcao'yu gözden çıkaran 'ın da fikri değişmiş durumda. yeni sezonda da yıldız futbolcuyu takımda görmek istiyor.

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