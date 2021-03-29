Sakatlık sonrası çok iyi bir geri dönüş yapan Radamel Falcao kıymete bindi. Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak o dönem teklif gelmediği için takımda kalan Kolombiyalı yıldıza üst üste attığı gollerin ardından 3 kulübün resmen talip olduğu ortaya çıktı.