29 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Mostafa Mohamed ve Falcao arasında kararı verdi! El Tigre vakti

Terim kararı verdi! Şimdi El Tigre vakti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör , çift forvet ısrarından vazgeçti. Mostafa Mohamed ve arasında bir seçim yapması gereken Terim, kararını Kolombiyalı golcüden yana verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da zorlu Hatayspor maçının sistemi ve kadrosu belli oluyor. Teknik direktör 'in çift santrforlu oyun düzeninden eski sisteme dönüş yapacağı öğrenildi. Hatay maçına final gözüyle bakan ve son mağlubiyetinden dersler çıkaran tecrübeli hoca, cezalı Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda savunma güvenliğini ön plana aldı. Orta sahayı kalabalık tutmaya karar veren başarılı çalıştırıcı, son iki maçtaki çift forvetli sistemden vazgeçti. Mısırlı Mostafa Mohamed'in milli takımdan yorgun dönecek olması nedeniyle Hatay'da tek santrfor olarak Falcao'nun görev yapacağı kaydedildi.

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TAYLAN VEYA ETEBO STOPERDE

Hatayspor'un süratli hücum silahları karşısında tecrübesiz Ozornwafor'u kullanarak risk almak istemeyen Fatih hocanın stoperde Donk'un yanında Etebo ile Taylan arasında kaldığı öğrenildi. Bu bölgedeki son kararı milli takım dönüşü verecek başarılı çalıştırıcı iki isimden birini stopere diğerini ön liberoya koyacak. Sağ ve sol beklerde Linnes ile Saracchi'nin oynayacağı, orta alanda Emre Kılınç ve Feghouli'nin, solda ise Onyekuru'nun forma giyeceği öğrenildi. Formasından uzun süre ayrı kalan Oğulcan'ın da sağ kanattaki yerini alacağı bildirildi. Cimbom böylece 4-1-4-1 sistemine dönecek.

ASLAN'IN MUHTEMEL 11'I:

, Linnes, Etebo (Taylan), Donk, Saracchi, Taylan (Etebo), Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Fatih, Okan, Ozornwafor, Emre Taşdemir, Gedson, Şener, , Babel, Kerem, Arda, Emre Akbaba, Mostafa,

CEZALILAR: Marcao, Luyindama, Yedlin (Fotomaç)

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