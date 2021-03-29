Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Mostafa Mohamed ve Falcao arasında kararı verdi! El Tigre vakti
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, çift forvet ısrarından vazgeçti. Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao arasında bir seçim yapması gereken Terim, kararını Kolombiyalı golcüden yana verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da zorlu Hatayspor maçının sistemi ve kadrosu belli oluyor. Teknik direktör Fatih Terim'in çift santrforlu oyun düzeninden eski sisteme dönüş yapacağı öğrenildi. Hatay maçına final gözüyle bakan ve son Çaykur Rizespor mağlubiyetinden dersler çıkaran tecrübeli hoca, cezalı Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda savunma güvenliğini ön plana aldı. Orta sahayı kalabalık tutmaya karar veren başarılı çalıştırıcı, son iki maçtaki çift forvetli sistemden vazgeçti. Mısırlı Mostafa Mohamed'in milli takımdan yorgun dönecek olması nedeniyle Hatay'da tek santrfor olarak Falcao'nun görev yapacağı kaydedildi.
TAYLAN VEYA ETEBO STOPERDE
Hatayspor'un süratli hücum silahları karşısında tecrübesiz Ozornwafor'u kullanarak risk almak istemeyen Fatih hocanın stoperde Donk'un yanında Etebo ile Taylan arasında kaldığı öğrenildi. Bu bölgedeki son kararı milli takım dönüşü verecek başarılı çalıştırıcı iki isimden birini stopere diğerini ön liberoya koyacak. Sağ ve sol beklerde Linnes ile Saracchi'nin oynayacağı, orta alanda Emre Kılınç ve Feghouli'nin, solda ise Onyekuru'nun forma giyeceği öğrenildi. Formasından uzun süre ayrı kalan Oğulcan'ın da sağ kanattaki yerini alacağı bildirildi. Cimbom böylece 4-1-4-1 sistemine dönecek.
ASLAN'IN MUHTEMEL 11'I:
Muslera, Linnes, Etebo (Taylan), Donk, Saracchi, Taylan (Etebo), Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Onyekuru, Falcao
YEDEKLER: Fatih, Okan, Ozornwafor, Emre Taşdemir, Gedson, Şener, Ömer, Babel, Kerem, Arda, Emre Akbaba, Mostafa, Halil
CEZALILAR: Marcao, Luyindama, Yedlin (Fotomaç)
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