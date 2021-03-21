Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'ndan adaylık sinyali!
Galatasaray'da mayıs ayında yapılması gereken başkanlık seçimi için sarı-kırmızılılarda Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylık sinyali verdi. Hamamcıoğlu, "Camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, mart ayı divan kurulu toplantısında kulüp başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, divan başkanlığında görev süresi sona erdiğini ve devam etmeyeceği söylemişti. Eşref Hamamcıoğlu bir üyenin kulüp başkanlığı ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Divan kurulu ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum. Galatasaray çaresiz değildir. Galatasaray'ın en büyük avantajı; Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahiptir. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde birleşerek Galatasaray'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hepimiz biliyoruz Galatasaray'ın mali durumu gelecek senelerde hemen düzelecek bir şey değildir. Her kim ki böyle bir vaatte bulunuyorsa Galatasaray'ı tanıyor demektir. Öncelikle Galatasaray'ın birlikte hareket ederek, ortak akılla fiiliyata dökerek bir güç birliği sağlayarak hem dışarıya hem de içerideki bölünmelere karşı durarak başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeterli, dirayetli bir temsil, ciddi, emek sarf etmiş, Galatasaray'da merdivenleri tırmanarak gelmiş kişilere emanet edelim" diye konuştu.
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