22 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed sessizliğe büründü!

Mohamed sessizliğe büründü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

Devre arasında hücum hattına transfer edilen , sarı-kırmızılılar çift forvete geçtikten sonra etkisiz performansı dikkat çekti. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

'ın ara transferde kadrosuna kattığı , Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ortadan kayboldu. Sarı-kırmızılı forma altında hızlı bir giriş yapan ve ilk 5 maçında 5 gol atan Mısırlı yıldız, çift forvetli sistemde tam anlamıyla kayboldu.

68 dakika sahada kaldığı Kayseri maçında 1'i isabetli 4, Çaykur Rize maçında ise isabetsiz 3 şut attı. Ayrıca Kayseri maçında 25, Çaykur Rize maçında 29 kez topla buluştu. Kayseri'de yüzde 60, Çaykur Rize'de ise yüzde 58.8 pas yüzdesiyle oynadı. İki maçta da gol atamadı. Kaleye bile yaklaşamadı.

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