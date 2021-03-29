29 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Alioski sesleri yükseliyor! İngiliz basını yazdı

G.Saray'da Alioski sesleri yükseliyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

, gelecek sezon Saracchi'nin yerine kadrosuna yeni bir sol bek katmayı planlıyor. Sarı kırmızılıların listesinin başında ekiplerinden forması giyen var. Henüz kulübüyle sözleşme imzalamayan Makedon oyuncu hakkında kısa süre içerisinde sürpriz bir gelişme bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'la prensipte anlaştığı iddia edilen 'yle ilgili basınından haberler gelmeye devam ediyor. Saracchi'nin yerine düşünülen Makedon sol bekle ilgili, " yeni bir sol bek için arayışlara başladı. Alisoki'nin Galatasaray'a gidip gitmediği henüz belli değil. Çünkü resmi olarak bir açıklama yok. Ancak Galatasaray'la konuşuyor. Onu artık hepimiz biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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