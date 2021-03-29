29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Alioski sesleri yükseliyor! İngiliz basını yazdı
Galatasaray, gelecek sezon Saracchi'nin yerine kadrosuna yeni bir sol bek katmayı planlıyor. Sarı kırmızılıların listesinin başında Premier Lig ekiplerinden Leeds United forması giyen Alioski var. Henüz kulübüyle sözleşme imzalamayan Makedon oyuncu hakkında kısa süre içerisinde sürpriz bir gelişme bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Alioski'yle ilgili İngiliz basınından haberler gelmeye devam ediyor. Saracchi'nin yerine düşünülen Makedon sol bekle ilgili, "Leeds yeni bir sol bek için arayışlara başladı. Alisoki'nin Galatasaray'a gidip gitmediği henüz belli değil. Çünkü resmi olarak bir açıklama yok. Ancak Galatasaray'la konuşuyor. Onu artık hepimiz biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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