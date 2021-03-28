28 Mart 2021, Pazar
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İşte o paylaşım;
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'den Mohamed Salah paylaşımı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed sosyal medya hesabından Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah ile fotoğrafını paylaştı. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, milli takım kampında Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o paylaşım;
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