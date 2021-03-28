28 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'den Mohamed Salah paylaşımı!

Mohamed'den Salah paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın Mısırlı forveti sosyal medya hesabından 'un yıldız ismi ile fotoğrafını paylaştı. ( haberleri)

'ın Mısırlı forveti , milli takım kampında 'un yıldız ismi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım;


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