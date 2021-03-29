29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Edinson Cavani'ye hocasından flaş öneri! "Galatasaray'a git"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Edinson Cavani'nin, takımdan ayrılacağı konuşuluyor. İngiliz devinde düzenli olarak forma şansı bulamayan Uruguaylı oyuncuya hocası, "Galatasaray'a git" önerisinde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Uruguay Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Mario Rebollo, Manchester United'dan ayrılması gerektiğini kaydetti. United ile 18 maça çıkıp 6 gol atan Cavani'den sürekli oynaması durumunda daha çok verim alacaklarını belirtirken adres de gösterdi.
Rebollo, 34 yaşındaki golcüyle ilgili şunları söyledi: Boca ya da daha iyi olduğu başka bir yer olması benim için hiç fark etmez. Milli takımdan pek çok arkadaşı Avrupa'da oynuyor. Örneğin; Muslera (Galatasaray) ve Godin'le (Cagliari) beraber oynayabilir.
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