İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Edinson Cavani'nin, takımdan ayrılacağı konuşuluyor. İngiliz devinde düzenli olarak forma şansı bulamayan Uruguaylı oyuncuya hocası, "Galatasaray'a git" önerisinde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Uruguay Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Mario Rebollo, Manchester United'dan ayrılması gerektiğini kaydetti. United ile 18 maça çıkıp 6 gol atan Cavani'den sürekli oynaması durumunda daha çok verim alacaklarını belirtirken adres de gösterdi.

Rebollo, 34 yaşındaki golcüyle ilgili şunları söyledi: Boca ya da daha iyi olduğu başka bir yer olması benim için hiç fark etmez. Milli takımdan pek çok arkadaşı Avrupa'da oynuyor. Örneğin; Muslera (Galatasaray) ve Godin'le (Cagliari) beraber oynayabilir.

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