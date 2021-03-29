29 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Edinson Cavani'ye hocasından flaş öneri! "Galatasaray'a git"

Cavani'ye hocası önerdi! G.Saray'a git
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 29.03.2021

ekiplerinden forması giyen 'nin, takımdan ayrılacağı konuşuluyor. devinde düzenli olarak forma şansı bulamayan Uruguaylı oyuncuya hocası, "'a git" önerisinde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

'nın yardımcı antrenörü , 'dan ayrılması gerektiğini kaydetti. United ile 18 maça çıkıp 6 gol atan Cavani'den sürekli oynaması durumunda daha çok verim alacaklarını belirtirken adres de gösterdi.

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Rebollo, 34 yaşındaki golcüyle ilgili şunları söyledi: ya da daha iyi olduğu başka bir yer olması benim için hiç fark etmez. Milli takımdan pek çok arkadaşı 'da oynuyor. Örneğin; () ve 'le () beraber oynayabilir.

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