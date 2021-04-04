04 Nisan 2021, Pazar
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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on üç olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka birden!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı 6 oyuncusunun daha pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Son yapılan testlerde 6 isimde daha Covid-19'a rastlandığı açıklandı ve kulüpteki toplam vaka sayısı 13'e yükseldi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on üç olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır."
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