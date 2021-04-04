04 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka birden!

Cimbom'a kötü haber! 6 vaka birden...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: 6 oyuncusunun daha pozitif çıktığını açıkladı.

'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Son yapılan testlerde 6 isimde daha Covid-19'a rastlandığı açıklandı ve kulüpteki toplam vaka sayısı 13'e yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on üç olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır."
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