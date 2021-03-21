Galatasaray hedefini şaşırdı! Galibiyet serisi sonrası...
Spor Toto Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, sonrasında çıktığı 4 maçta ise 8 puan kaybederek zirve yolunda büyük bir yara aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray yönünü kaybetti. 8'de 8'lik galibiyet serisi ile şampiyonluk ateşini yakan Cimbom, Ankaragücü mağlubiyetiyle girdiği türbülanstan bir türlü çıkamadı. Bu maçın ardından Sivasspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar geçen hafta deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenmiş ve yeniden umutları yeşertmişti. Yeni bir galibiyet serisi hedefiyle yola çıksa da Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olmaktan kurtulamadı ve sahasındaki kötü sonuçlara bir yenisini ekledi.
HEDEFLER BİR BİR KAÇIYOR
Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmada sadece 1 maçını kazanan Cimbom, aldığı 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle tam 8 puandan oldu. 8 maçlık galibiyet serisi döneminde kalesinde sadece 3 gol gören Galatasaray, son 4 maçta ise tam 8 gol yiyerek savunmada büyük fire verdi. Avrupa Ligi'ne play off turunda veda eden Aslan, Türkiye Kupası'ndan Çeyrek Finalde elendi. Üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle Süper Lig'de de şampiyonluk yarışından hızla uzaklaşıyor. (Fotomaç)
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