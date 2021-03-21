21 Mart 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ı iç sahada zorlu maçlar bekliyor
Spor Toto Süper Lig'de 31 maç geride kalırken Galatasaray'ın sahasında 5 maçı kaldı. Sarı-kırmızılıları bu süreçte zorlu maçlar bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Türk Telekom'da bu sezon çıktığı 15 maçta 14 puan kaybeden Galatasaray'ı kalan haftalarda da evinde zorlu maçlar bekliyor. Öncelikle Karagümrük'ü ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, ardından sırasıyla Trabzonspor, Konya, Beşiktaş ve son olarak Yeni Malatya ile karşılaşacak. Bu sezon sahasında aldığı kötü sonuçları ne kadar telafi edebilecek zaman gösterecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig