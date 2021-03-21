Spor Toto Süper Lig'de 31 maç geride kalırken Galatasaray'ın sahasında 5 maçı kaldı. Sarı-kırmızılıları bu süreçte zorlu maçlar bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Türk Telekom'da bu sezon çıktığı 15 maçta 14 puan kaybeden Galatasaray'ı kalan haftalarda da evinde zorlu maçlar bekliyor. Öncelikle Karagümrük'ü ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, ardından sırasıyla Trabzonspor, Konya, Beşiktaş ve son olarak Yeni Malatya ile karşılaşacak. Bu sezon sahasında aldığı kötü sonuçları ne kadar telafi edebilecek zaman gösterecek.

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