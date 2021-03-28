28 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray'da DeAndre Yedlin iddialı konuştu! "Şampiyon olacağız"
Galatasaray'ın devre arasında Newcastle United'dan kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, şampiyonluğa inancının tam olduğunu ifade etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Yedlin, şampiyonluğa inancının tam olduğunu söyledi. Takımını eksik bıraktığı için üzgün olduğunu belirten ABD yıldız, hatasını mutlaka telafi edeceğini kaydetti. Ayrıca, "Şampiyon olmak için ne takım olarak sahada ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah sezon sonunda ilk yılımda şampiyonluk yaşamak istiyorum. Buraya şampiyonluklar yaşamak için geldim" diye konuştu.
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