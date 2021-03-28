28 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Alioski İngiltere'yi karıştırdı! Leeds United ve Galatasaray...

Alioski Ada'yı karıştırdı! Leeds United ve G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yola devam etmeyecek Galatasaray'ın, bu bölge için Ezgjan Alioski ile anlaştığı iddia edilmişti. taraftarlarının 2000'deki olaylar nedeniyle Makedon sol beki, tehdit ettiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Alioski'nin Galatasaray'la ön sözleşme yapmasının yankıları İngiltere'de dinmiyor. Fotomaç'ın haberine göre; taraftarları Kuzey Makedon oyuncuyu, 2000 yılındaki olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giymemesi için adeta tehdit ediyor. Taraftarların bu konuda sakin olmasını isteyen eski İngiliz futbolcu Noel Whelan, Alioski'nin kişisel tercihine saygı duyulması gerektiğini söyledi. Whelan, "Bu sadece kişisel, onun kişisel futbol seçimi. Kendi kariyerine bakması gereken biri. Leeds'te yaptıklarından dolayı hatırlanmalıdır" diye konuştu.

Galatasaray'ın Leeds United ile sözleşmesi biten Alioski ile gelecek sezon için söz kestiği ifade edilmişti. Makedon oyuncu, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Marcelo Saracchi'nin yerine forma giyecek.

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