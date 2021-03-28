Galatasaray orta sahayı yeniliyor! Fatih Terim harekete geçti
Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda orta saha bölgesinde oynayan 7 futbolcunun 5'inin sözleşmesinin bitecek olması, teknik direktör Fatih Terim'i harekete geçirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ı sezon sonunda zorlayacak konulardan birisi de orta saha... Fatih Terim'in elinde ortada oynatabileceği Taylan, Gedson, Etebo, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli ve Arda Turan bulunuyor. Bu 7 isimden 5'inin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Zaten sadece Taylan, Gedson, Akbaba ve Etebo'nun gerçek mevkileri orta saha…
Ömer Bayram sol bek, Arda Turan ile Sofiane Feghouli ise kanat forveti… Taylan Antalyalı, Feghouli ile Arda Turan gelecek sezon büyük ihtimalle takımda olacak. Etebo olmayacak. Gedson, Ömer ve Akbaba'nın durumları ise şüpheli... Fotomaç'ın haberine göre; Terim gelecek sezon yepyeni bir orta saha projesi üzerinde çalışıyor. Gerçek mevkileri orta saha olan oyuncular istiyor.
İLK HEDEF VIDAL VE DRAXLER
İşte Terim'in yeni orta saha planları:
* Taylan'ın yanına onu yedekleyecek bir ön libero…
* Gedson; kalma ihtimali zayıf ama kalırsa onu birinci derece zorlayacak bir 8 numara... Giderse hem direkt 11'de oynayacak bir 8 numara. Hem de Etebo olmayacağı için yedeğine bir isim...
* Belhanda gitti. Emre Akbaba ile henüz anlaşma yapılmadı. Vidal, Draxler tarzında takımın lideri olacak bir 10 numara gündemde…
* Emre Akbaba da kalmazsa, alınacak birinci 10 numarayı zorlayacak, genç potanstiyelli bir isim.
MORUTAN'IN TALİBİ ÇOK
Galatasaray'ın gündemindeki orta saha adaylarından birisi de Olimpiu Morutan... Steaua Bükreş forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Fatih Terim yakından takip ediyor. 2023 yılına kadar anlaşması bulunan Morutan, Galatasaray'ın yanı sıra Atalanta, Rennes, Breton, Leverkusen gibi takımların da listesinde yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig