28 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray orta sahayı yeniliyor! Fatih Terim harekete geçti

Cimbom ortayı yeniliyor! Terim harekete geçti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda orta saha bölgesinde oynayan 7 futbolcunun 5'inin sözleşmesinin bitecek olması, teknik direktör Fatih Terim'i harekete geçirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ı sezon sonunda zorlayacak konulardan birisi de orta saha... Fatih Terim'in elinde ortada oynatabileceği , Gedson, Etebo, , Emre , ve bulunuyor. Bu 7 isimden 5'inin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Zaten sadece Taylan, Gedson, Akbaba ve Etebo'nun gerçek mevkileri orta saha…

Ömer Bayram sol bek, Arda Turan ile Sofiane Feghouli ise kanat forveti… Taylan Antalyalı, Feghouli ile Arda Turan gelecek sezon büyük ihtimalle takımda olacak. Etebo olmayacak. Gedson, Ömer ve Akbaba'nın durumları ise şüpheli... Fotomaç'ın haberine göre; Terim gelecek sezon yepyeni bir orta saha projesi üzerinde çalışıyor. Gerçek mevkileri orta saha olan oyuncular istiyor.

İLK HEDEF VIDAL VE DRAXLER

İşte Terim'in yeni orta saha planları:

* Taylan'ın yanına onu yedekleyecek bir ön libero…
* Gedson; kalma ihtimali zayıf ama kalırsa onu birinci derece zorlayacak bir 8 numara... Giderse hem direkt 11'de oynayacak bir 8 numara. Hem de Etebo olmayacağı için yedeğine bir isim...
* Belhanda gitti. Emre Akbaba ile henüz anlaşma yapılmadı. Vidal, Draxler tarzında takımın lideri olacak bir 10 numara gündemde…
* Emre Akbaba da kalmazsa, alınacak birinci 10 numarayı zorlayacak, genç potanstiyelli bir isim.

MORUTAN'IN TALİBİ ÇOK

Galatasaray'ın gündemindeki orta saha adaylarından birisi de Olimpiu Morutan... forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Fatih Terim yakından takip ediyor. 2023 yılına kadar anlaşması bulunan Morutan, Galatasaray'ın yanı sıra Atalanta, Rennes, Breton, gibi takımların da listesinde yer alıyor.

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