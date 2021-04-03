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GALATASARAY

Hatayspor Galatasaray maçı sonrası Levent Şahin: İzahı yok

Şahin'den mağlubiyet yorumu! İzahı yok
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında deplasmanda 'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü açıklamalarda bulundu. Şahin, "Reaksiyon Galatasaray için yeterli değildi" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş 'a 3-0 mağlup olan 'da yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu.

İşte Şahin'in o açıklamaları:

Kalan maçlarda neler yapabiliriz, süreci nasıl yönetebiliriz hesabını yapacağız. Buradan nasıl çıkacağız, son 9 maçta ne yapacağız değerlendireceğiz.

İkinci yarı oyuna dahil olan arkadaşlar bir reaksiyon, tepki verdiler ama bu Galatasaray için yeterli değildi. Bizi sonuçtan ziyade oynanan oyun ve mücadele üzdü. Hepimiz buna dahiliz, sadece oyuncu grubu değil.

Milli maçlardan sonra bu tür sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bizi sonuçtan daha çok üzen sahada gösteremediğimiz tepki. Şahsımıza, kişiliğimize ve Galatasaray'a yakışmayan bir mücadeleydi.

G.Saray'a Hatay'da ağır darbe! haberin devamı

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