Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Reaksiyon Galatasaray için yeterli değildi" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

İşte Şahin'in o açıklamaları:

Kalan maçlarda neler yapabiliriz, süreci nasıl yönetebiliriz hesabını yapacağız. Buradan nasıl çıkacağız, son 9 maçta ne yapacağız değerlendireceğiz.

İkinci yarı oyuna dahil olan arkadaşlar bir reaksiyon, tepki verdiler ama bu Galatasaray için yeterli değildi. Bizi sonuçtan ziyade oynanan oyun ve mücadele üzdü. Hepimiz buna dahiliz, sadece oyuncu grubu değil.

Milli maçlardan sonra bu tür sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bizi sonuçtan daha çok üzen sahada gösteremediğimiz tepki. Şahsımıza, kişiliğimize ve Galatasaray'a yakışmayan bir mücadeleydi.

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