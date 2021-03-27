27 Mart 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Anderson Talisca'dan Galatasaray paylaşımı! "Transfer..."
Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla takdirleri toplayan Anderson Talisca'nın adı, Süper Lig devleriyle geçmeye devam ediyor. Brezilyalı yıldızdan Galatasaray'a transfer olacağı haberlerinin üzerine bir açıklama geldi. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anderson Talisca'dan, Galatasaray'a gideceği yönündeki haberler için bir açıklama geldi. Brezilyalı yıldız, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok!" dedi.
İşte Talisca'nın o paylaşımı;
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig