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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Anderson Talisca'dan Galatasaray paylaşımı! "Transfer..."

Talisca'dan Galatasaray paylaşımı! Transfer...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Bir dönem forması giyen ve gösterdiği performansla takdirleri toplayan 'nın adı, devleriyle geçmeye devam ediyor. Brezilyalı yıldızdan 'a transfer olacağı haberlerinin üzerine bir açıklama geldi. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 'dan, 'a gideceği yönündeki haberler için bir açıklama geldi. Brezilyalı yıldız, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok!" dedi.

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İşte Talisca'nın o paylaşımı;

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