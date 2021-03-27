Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla takdirleri toplayan Anderson Talisca'nın adı, Süper Lig devleriyle geçmeye devam ediyor. Brezilyalı yıldızdan Galatasaray'a transfer olacağı haberlerinin üzerine bir açıklama geldi. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anderson Talisca'dan, Galatasaray'a gideceği yönündeki haberler için bir açıklama geldi. Brezilyalı yıldız, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok!" dedi.

İşte Talisca'nın o paylaşımı;

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